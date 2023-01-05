Elmalı'da hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık yapan ve jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar köyünde hırsızlık yapan 3 şüpheli, jandarmanın 'Dur' ihtarına rağmen araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde S.A., S.S. ve S.S. isimli üç şahıs; çaldıkları 26 adet bakır kazan, 1 adet kaynak makinası, 1 adet beton kırma makinası ve 1 adet spiral makinası ile beraber yakalandı. Şüpheliler Elmalı Adliyesine sevk edildi.