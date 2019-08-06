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Elmalı'da mahalle ve yayla yollarına bakım yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yaparken diğer yandan da aşırı yağışlar sonrası bozulan ve çukurlarda da çalışmalarını sürdürüyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı Karamık Mahallesi yolunda asfalt çalışmasını tamamladı. 2,5 Kilometre uzunluğundaki yolda yağmur suyunun taşmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampoller temizlendi. Dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırılan yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Yuva mahallesinin Ören ve Kildenli yaylalarının yollarında da çalışmalarını sürdüren ekipler bakım onarım ve şarampol temizliği gerçekleştirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge sakinlerinin yaz aylarını geçirecekleri yaylalara ulaşımın rahat olması için Kırsal Hizmetler ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

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