Elmalı'da yollar yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Akçay ve Ahatlı mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometrelik yolu yenilemek için hazırlık çalışmalarına başladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı yol yapım ekipleri 2 kilometrelik Elmalı'nın Ahatlı Mahallesi grup yolunu daha konforlu hale getirmek için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında oldukça eski ve dar olan Ahatlı yolu genişletiliyor. Belirlenen bölgelere büz koyma işlemi yapılırken, uzun ömürlü olması için yol dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor. Çalışmalar, 1 greyder, 2 kepçe, 1 silindir, 1 su tankeri ve 3 hafriyat kamyonu ile birlikte 10 personel tarafından yürütülüyor. Stabilize çalışmasının ardından yol asfaltlanmaya hazır hale gelecek.