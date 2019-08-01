Elmalı'dan günlük 60 ton çöp Kızıllı'ya geliyor

Büyükşehir Belediyesince Elmalı'da hizmete açılan Katı Atık Transfer Tesisi ile günde 60 ton çöp değerlendirilmek üzere Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler Elmalı'dan Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne çöp transferini sürdürdü. Elmalı ilçe merkezi ve bağlı bulunduğu 60 mahalleden toplanan günlük 60 ton çöpün toplandığı atık transfer tesisi, çöp yığınlarında metan gazı sıkışması nedeniyle yaşanan yangınlara da son verdi.

"Çevre korunuyor"

Gelişi güzel depolama sahalarından düzenli depolama sahalarına geçiş ile çöp döküm sahalarında meydana gelen metan patlamalarına ve yangın gibi çevreyi, doğayı kirletici doğal afetlerin önüne geçidi. Düzenli depolama sahalarında katı atıkların hacimsel olarak sıkıştırılması ve çeşitli yöntemler ile izole edilmesi ile de çevreye kötü koku yayılımı engellendi. Ayrıca katı atık transferini sağlayan araçlardaki çöp ve depo sahasındaki drenaj sistemi ile toplanan çöp suları tesiste depolanarak, arıtma alanlarında bertaraf edildi. Böylelikle yeraltı sularının çöp suyu ile kirlenmesi önlenmiş oldu.