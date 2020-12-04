Elmalı'ya iki yeni su deposu yapılıyor

Elmalı'nın Özdemir ve Gölova Mahallelerine 100'er tonluk yeni içme suyu depoları inşa ediliyor.

Elmalı'nın Özdemir ve Gölova Mahallelerinde artan nüfusa karşı önlem alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu sıkıntılarının önüne geçmek için harekete geçti. ASAT, Elmalı'da 2 yeni ve modern su deposu inşasına başladı.

Su sıkıntısı son bulacak

Özdemir Mahallesi Baladır mevkiinde yeni yapılaşma ve kot farkından dolayı bazı meskenlerde içme suyunun yetersiz kalması üzerine, daha yüksek bir noktaya 100 tonluk yeni bir depo yapılıyor. Yağış mevsimlerinin kurak geçmesi ve yaz aylarında yazlıkçılarında gelmesiyle su sıkıntısının baş gösterdiği Gölova Mahallesi Kasaba mevkiinde de 100 tonluk su deposu inşaatı sürüyor. Çalışmaların tamamlanıp içme suyu depolarının faaliyete geçmesiyle Elmalı'nın Özdemir ve Gölova Mahallesi Kasaba mevkiinde su sıkıntıları son bulacak.