Emek Mahallesinde kaldırım çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım çalışması kapsamında toplam bin 200 metrekarelik alan kaplanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek. Başkan Şükrü Sözen, “ Emek Mahallesi'nde yürüttüğümüz kaldırım çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak. Halkımıza yer ve zaman mefhumu gözetmeden çözüm odaklı hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Manavgat Belediyesi, her geçen gün büyüyen Manavgat'ın ihtiyaçlarına ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi.