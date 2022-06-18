Emekli çiftin YKS heyecanı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan emekli Gülenay çifti, 60'lı yaşlarına gelmelerine rağmen aldıkları kararla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) milyonlarca gencin üniversite heyecanına ortak oldu. Çifte, sınava girecekleri okula kadar da bir zamanlar sınava getirdikleri kendi çocukları refakat etti.

Serik'te yaşayan 59 yaşındaki Emine Gülenay ve 60 yaşındaki Hasan Gülenay, yıllar önce iktisat bölümünden mezun olarak bankacılık yapmaya başladı. Emekli olan çift, kendilerini denemek ve aralarında rekabet oluşturmak için üniversite sınavına girmeye karar verdi. Aralarındaki yarışta kazananın gömlek ve yemekle ödüllendirileceği sınava oğullarının refakatinde gelen emekli çift, bu heyecanı yaşayan herkese başarılar diledi.

“Hayatımızda bir anı olsun diye eşimle beraber üniversite imtihanına girmeye karar verdik”

Eşinin ve kendisinin emekli olduğunu belirten Hasan Gülenay, hayatlarında bir anı olması için eşiyle birlikte üniversite sınavına girmeye karar verdiklerini söyledi. Başkalarıyla değil, kendileriyle yarıştıklarını vurgulayan Gülenay, “Hanım emekli bankacı, ben de emekli bankacı ve iş adamıyım. Hayatımızda bir anı olsun diye eşimle beraber üniversite imtihanına girmeye karar verdik. Kendimizle yarışıyoruz, başkalarıyla yarışmıyoruz. Tüm gençlere başarılar diliyorum. Hanım aslında iki üniversite mezunu, ben de üniversite mezunuyum. Üniversite sınavı başvuruları başladı diye söylendiği zaman, ‘Bir şansımızı deneyelim, bir kendimizi sınayalım bakalım ne âlemdeyiz' dedik. Yaşımız 60, 60 yaşından sonra kendimizle yarışmaya karar verdik. Bugün de bu yarışın içerisindeyiz. İnşallah herkese hayırlı, uğurlu olur, herkesin sınavı başarılı geçer” dedi.

Kazanana gömlek ve yemek ödülü

Oğullarından birinin de İstanbul'da sınava gireceğini ifade eden Gülenay, “O da üniversiteyi bitirdi, ikinci üniversite için giriyor. Bugün ailecek üniversite sınavına giriyoruz, komple yarıştayız. Kendimizle yarışıyoruz, herkese başarılar. İddialıyız, kaybeden kazanana gömlek ve yemek ısmarlayacak. Böyle bir yarış içerisindeyiz” diye konuştu.

“Her dönemde bir şeyler öğrenmeli, kendimizi geliştirmeliyiz”

Emine Gülenay ise tüm gençlere başarılar dilediğini kaydederek, “Öncelikle oğlum Ege'ye, yeğenim Elif Nur'a başarılar diliyorum. Güzel bir duygu, aramızda büyük bir rekabet var. Ben birinci olacağım. Öğrenmenin hiçbir yaşı yoktur bence. Her dönemde bir şeyler öğrenmeliyiz, kendimizi geliştirmeliyiz” sözlerini kullandı.

“Güzel bir anı, yeni bir tecrübe edinmiş olduk”

Anne ve babasını üniversite sınavına getiren 32 yaşındaki Olcayto Ahmet Gülenay da zamanında ailesinin ona refakat ettiğini belirterek, “Bugün de bana nasip oldu, ben getirdim. Yeniden kendilerini denemek istiyorlar. Aslında ikisi de yükseköğretim, lisans mezunu ama iktisat mezunu olmalarına rağmen kendilerini denemek istiyorlar. Öyle arzu ettiler bu sene. Biz de vesile oluyoruz. Kardeşim de İstanbul'da giriyor. Bakalım onlar ailecek giriyorlar, ben bu sene sadece onları takip edeceğim artık. Güzel bir anı, yeni bir tecrübe edinmiş olduk. Farklı bir deneyim. Sonuçları nasıl olacak, ona bakacağız artık” diye konuştu.