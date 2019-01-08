Emekli Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Ankara İbni Sina Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel'in babası emekli Emniyet Müdürü Mustafa Yüksel Kemer ilçesinde defnedildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel'in babası emekli Emniyet Müdürü Mustafa Yüksel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden Mustafa Yüksel'in naaşı, Kemer Huzur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Beycik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüksel'in cenaze namazına ve defin törenine Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Müftüsü Recep Balaban, Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, meclis üyeleri, eski belediye başkanları, muhtarlar, merhumun akrabaları, belediye birim müdürleri ve personeli ile Kemerli vatandaşlar katıldı.