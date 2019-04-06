Emekli gazeteciden 'El Emeği' sergisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde el emeği ürünleri sergisi açıldı.

23 yıldan beri Kaş'ta yaşayan emekli gazeteci Nilüfer Tünay, ilk kişisel sergisini açtı. Kaş Belediyesi Kültürevi'nde açılan sergiye Kaymakam Ulaş Akhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Liman Başkanı Salahattin Erdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Mustafa Öztürk, HEM öğretmen ve kursiyerleri ile sanatseverler katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan, sanatçı Nilüfer Tünay ve müdürler kurdela keserek serginin açılışını yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Akhan, el emeği eserleri inceledi.

Sanatçı Tünay serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘zeytin' konulu bir fotoğraf sergisi açmayı planladığını belirtti.

Kağıt Rölyef, Cam Boyama, Taş Tablo, El Nakışı ve Hediyelik Eşya olmak üzere 5 gruptan oluşan el emeği ürünleri sergisi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.