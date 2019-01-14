İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli pilot, beylik tabancasıyla intihar etti

Antalya’da eşini kaybettikten sonra bunalıma giren emekli astsubay pilot Ahmet Ece (89), başına dayadığı beylik tabancasıyla intihar etti.

Antalya'da eşini kaybettikten sonra bunalıma giren emekli astsubay pilot Ahmet Ece (89), başına dayadığı beylik tabancasıyla intihar etti. Ece'nin olayı gerçekleştirdiği silahı yakınlarının intihar etme ihtimaline karşı sakladığı ancak yaşlı adamın bulduğu öğrenildi.


Olay, sabah 10.00'da Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Ahmet Ece, bunalıma girdi. Beylik tabancası bulunan ve intihar etme ihtimaline karşı yakınlarının silahını sakladığı belirtilen Ece, tabancayı bulup evin mutfağında başına ateş ederek intihar etti. Yakınları tarafından evinde ölü bulunan Ece'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na bırakıldı.


Ece'nin intihar etmeden önce, yakınlarına yazdığı bir not olduğu da belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.