Emekli polisin "Battal Gazi" kapanı, tilkilerin kabusu oldu

Antalya'da daha önce birçok kez çiftliklere dadanan tilkileri, "Battal Gazi" filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalayan emekli polis, kümese dadanan farklı bir tilkiyi de yine aynı kapanla yakaladı. Emekli polis, "Tavuğu, horozu, ördeği yedin seslenmedik ama tavus kuşlarını yedirmeyeceğiz" diye seslendiği tilkiyi, doğaya tekrar geri saldı.

Çiftçilerin kümeslere girip hayvanları telef etmesini engellemek için "Battal Gazi" filminden esinlenerek kapan yapan emekli polis Saadettin Öncel, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde son günlerde bir çiftçinin kümesinde tavuk, horoz ve ördekleri telef ettiğini öğrendi. Kapanını alıp çiftçinin bahçesine kuran Öncel, gece saatlerinde kümese girmek için gelen tilkiyi kapanla yakaladı. Son derece hırçın olduğu gözlenen tilki, cep telefonuyla görüntü almaya çalışan Öncel'e zor anlar yaşattı.

"Kusura bakma onları yedirmeyeceğiz"

Tilkinin 3 gündür kümese dadandığını belirten Öncel, durumu öğrenir öğrenmez çiftçi arkadaşına yardım ettiğini anlattı. Öncel ardından, "Tavuğu, horozu, ördeği, Hint tavuklarını yedin seslenmedik, sıra geldi tavus kuşlarına. Kusura bakma onları yedirmeyeceğiz” diye seslendiği tilkiyi, bölgeden uzak bir ormanlık alana götürerek doğaya saldı.