Emekli turizmci yakılan susam saplarını samana çevirip ekonomiye kazandırdı

Susamıyla ünlü Antalya'nın Manavgat ilçesinde emekli turizmci, bugüne kadar yakılarak imha edilen susam saplarını hayvanlar için samana dönüştürüyor. Besin değeri yüksek susam samanıyla hem doğa, hem toprak hem canlılar korunuyor.

Manavgat'ta susamın silkilmesinin ardından çöpe dönüşen ve bugüne kadar yakılmak suretiyle imha edilen susam sapları, Çolaklı Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kurtuluş isimli vatandaş tarafından samana dönüştürülmek suretiyle değerlendiriliyor. Turizm sektöründe çalıştığını ve emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya karar verdiğini belirten Mustafa Kurtuluş, “Küçük bir arazim vardı. Çiftçilik yapmak amacıyla bir traktör almaya karar verdim. Traktörü alacağım kişi, bir de patozu olduğunu traktör ile birlikte patozu da satmak istediğini söyledi. İkisini de aldım. Traktör ile çiftçilik yaparken patoz evimin önünde durdu. 15-20 gün önce bu patozu nasıl değerlendireceğimi düşünürken bir anda susam gümülleri aklıma geldi. İç Anadolu'da nohut, mercimek ve benzeri bitkilerin saplarının saman olarak değerlendirildiği, bölgemizde de hayvancılık yapan vatandaşlarımızın bu samanı satın aldıkları aklıma geldi. Ve tarladaki susam saplarının saman olarak değerlendirilebileceğini düşündüm. 10 gün denedim. İstediğim gibi olmadı. Bir ustamızın yardımıyla işi düzene koydum ve susam saplarından saman üretmeye başladım” dedi.

"Doğayı, toprağı ve canlıları koruyoruz"

Bugüne kadar susam saplarının yakılmak suretiyle imha edildiğini belirten Kurtuluş, “Yakılan saplar toprağa ve topraktaki canlılara, aynı zamanda da doğaya zarar veriyordu. Sapı samana dönüştürerek toprağı, canlıları ve doğayı da korumuş oluyoruz” dedi.

Besin değeri yüksek

Küçük ve büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılan susam samanının diğer samanlardan daha yüksek besin ve kaloriye sahip olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, “Bugün en ucuz yemin çuvalı 90-110 lira arasında. Açılmamış ve silkilmemiş susamlar sapta kaldığı için susam samanı diğerlerine göre daha değerlidir. Bunun içinde daha açmamış susam bile var. Hayvan yetiştiren vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi gördük. Bir çuval ücretsiz olarak alıp deneyen vatandaşlarımızdan büyük talep var. Bu yem hayvanın hem etine hem sütüne yararlı. Susam saplarını telef etmeyelim. En iyi şekilde değerlendirelim. Böylelikle doğayı koruduğumuz gibi ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz” dedi.