Emek'teki mülkiyet sorunu, revizyonla çözülecek

Kepez Belediyesi, Emek Mahallesi'ndeki pazar alanı, kreş ve semt spor sahası alanlarında yaşanan mülkiyet sorununu, imar planı revizyonuyla çözüyor.

Kepez Belediyesi, alt ve üst yapılarını tamamlayıp, şehirleşmesini gerçekleştirdiği Emek Mahallesi'nin, Gazi Bulvarı'na yakın bir bölgesinde bulunan kamusal hizmet alanlarında uzun yıllardır yaşanan mülkiyet sorununu çözüme kavuşturuyor. Emek Mahallesi'nde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 bin ölçekli nazım imar planında pazar yeri önerilmiş olmasına rağmen mülkiyet sorunları nedeniyle semt pazarı, yeşil alanda kuruluyordu.

Pazar yerinin, plana uygun bir alanda kurulabilmesi ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla söz konusu plan değişikliği yapılması gündeme geldi. Bu değişikliğin yapılabilmesi için öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hazırlandı. Bu plan, Antalya Büyükşehir Meclisi'nce geçtiğimiz aylarda onaylandı. Daha sonra Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon önerisi hazırladı. Öneri plan, pazar alanıyla birlikte kreş, semt spor sahası alanlarında yaşanan mülkiyet sorununa da çözüm getiriyor.

Plan revizyonuyla mülkiyet sorunları çözülüyor

Plan Revizyonu önerisi ile mevcut imar planındaki pazar yerinin yanında bulunan 2079 metrekarelik semt spor sahası, pazarın kurulduğu park alanına getirildi. Bu sayede mevcuttaki yeşil alan donatısı korundu ve semt spor sahasının yüzölçümü de 2419 metrekareye çıktı. Semt spor sahasına dönüştürülen park alanı ise 2 bin 105 metrekarelik yüzölçümü değiştirilmeden mevcut plandaki belediye pazar alanına bitişik olarak yeniden önerildi. Pazar alanı da park alanına taşınan semt spor sahasının yerine alındı. Mevcut plandaki pazar ile semt spor sahası arasındaki 12 metrelik yol da, öneri plandaki pazar yerinin güneyine getirildi. Böylelikle semt spor sahası ile yoldan kazanılan alanda 2949 metrekarelik bir pazar alanı düzenlendi. Öneri planda, kreş alanı da mevcut plandaki yerinde yeniden düzenlendi.

Emek Mahallesi'ndeki kamusal hizmet alanlarında uzun yıllardır yaşanan mülkiyet sorununu çözecek olan imar planı revizyonu, Kepez Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında onaylandı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülüp, kabul edilmesiyle planlama süreci tamamlanacak. Kepez Belediyesi, daha sonra bu alanlarının 18. madde imar uygulamasını yapacak. Bu uygulamanın belediye encümeninde onaylanmasından sonra ise plan revizyonu resmiyet kazanacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yaptığı açıklamada, ilk döneminde yaptıkları kat artışı sonrası Emek Mahallesi'nin imara uygun yapılaşmasının tamamlandığını söyledi. Tütüncü, tüm sokaklarının asfaltını ve kaldırımı yeniledikleri Emek Mahallesi'nin, doğal gazın gelmesini ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasını da sağladıklarını belirtti.

Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak, plana uygun şehirleşmesini tamamladıkları mahallenin, kamusal hizmet alanlarındaki mülkiyet sorununun çözümü için çalışma başlattıklarını aktaran Tütüncü, “Semt spor sahası, kreş ve pazar alanı olarak planlanan bölge, mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl haldeydi. Mahalle sakinlerimizin semt pazarı talebini karşılamak için de park alanında geçici olarak semt pazarı kurulmasını sağlamıştık. Hazırladığımız imar revizyonu ile hem semt pazarının plandaki alanda kurulmasını sağlayacağız hem de diğer kamu hizmet alanlarındaki mülkiyet sorununu çözmüş olacağız. Planlama ile Emek Mahallesi'nde sorunsuz semt spor sahası, park, Pazar yeri ve kreş alanları üretmiş olduk. Bu hizmetleri de zaman içerisinde mahallemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.