EMIT Fuarı tamamlandı

4 gün süren fuar boyunca Alanya hakkındaki soruları doğru yanıtlayanlara çeşitli hediyeleri verildi.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlandı. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtıldı. Alanya standını ziyaret eden misafirler için soru-cevap aktivitesi yapıldı. Misafirler fanus içerisinden Alanya soru kartlarını çekerek bölge hakkındaki sorulara yanıt aradı. İnternet mecrasının kullanımının serbest olduğu etkinlikte sorulara doğru yanıt veren misafirlere Alanya'ya özgü çeşitli hediyeler verildi. Alanya muz bitkisi lifiyle hazırlanan objeler ise İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü.