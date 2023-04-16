Emitt Turizm Fuarı'na Manavgat damgası

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Manavgat standı damga vurdu. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, fuarın bölge turizmi için önemini vurgulayarak hedeflerinin Manavgat bölgesine gelen yerli turist sayısının artışına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT-2023), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kez gerçekleşti. Fuarda Manavgat-Side destinasyonu Manavgat Belediyesi ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) işbirliği ile açılan stantta tanıtıldı. Yoğun ilgi gören Manavgat standı fuara damga vurdu. Fuara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenel, Demir Durar ve Ramazan Esginus katıldı. 4 gün süren fuar boyunca Manavgat standında tatilcilere Manavgat-Side Turizm destinasyonunda tatil yapmanın ayrıcalıklı olduğu belirtilerek bölgeyi tanıtan çeşitli materyaller hediye edildi. Çok sayıda turizm seyahat acentesi temsilcisi ile görüşmeler yapıldı.

Hedef yerli turist sayısını artırmak

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, fuarın bölge turizmi için önemini vurgulayarak hedeflerinin Manavgat bölgesine gelen yerli turist sayısının artışına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Fuar boyunca Manavgat Belediyesi ve MATSO işbirliği ile güzel bir tanıtım gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Güngör, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'e Manavgat'ın tanıtımına yaptıkları katkıdan ve gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Fuara Manavgat standı olarak damga vurduklarını kaydeden Başkan Güngör, “Hedefimiz daha fazla yerli turist gelmesine katkı sağlamak. İç piyasa açısından önemli olan bu fuarın kentimize gelecek yerli turist sayısına katkı yapacağını düşünüyorum. Bu sezon Manavgat-Side turizm destinasyonuna daha fazla turist gelmesini bekliyoruz. Standımızda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) Başkanı Sabri Keskin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Ahmet Özden, TGA Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salim Akbaş, Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve turizm sektörünün temsilcilerini ağırladık. Bu yıl Emitt fuarındaki tanıtımımız çok verimli geçti” diye konuştu.