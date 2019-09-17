Emlakçılara Mesleki Yeterlilik Belgesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına katılım sağlayan sektör yetkilileri ve çalışanları belgelerini, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu'ndan aldı.

Taşınmaz Ticareti'ne dair yönetmeliğin 5 Haziran 2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, yönetmelik gereğince Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık emlak satışı yapamayacaklarını kaydetti. Emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerektiğini belirten Ayanoğlu, “ayrıca yine ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) veya emlak danışmanı (seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 5 Aralık 2019 tarihine kadar sahip olmalarının zorunlu hale getirilmiş durumda. İl Ticaret Müdürlükleri artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere ‘Yetki Belgesi' vermeyecek” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi istisnası

Yönetmelikte bazı istisnalara da yer verildiğini kaydeden Ayanoğlu ove yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmayacağını belirtti.

Sektörde hizmet kalitesi yükselecek

Bugüne kadar "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 117 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Ayanoğlu, “Yapılan düzenleme ile emlak sektöründe de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelmiş durumda. Belge zorunluluğuyla ehil olmayan kişiler artık bu mesleği yapamayacaklar. Sektörde hizmet kalitesinin yükseleceğine inanıyorum" ifade etti.

Belge almaya hak kazanan sektör yetkililerini ve çalışanlarını tebrik eden Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, bir sonraki sınavın 23-27 Eylül 2019 tarihinde yapılacağını ve halihazırda emlakçılık yapan ve mesleki yeterlilik belgesi kriterlerini karşılamayanların zaman kaybetmeden ATSO içinde faaliyet gösteren ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nden (ATSO MESEM) gerekli bilgileri alabileceklerini sözlerine ekledi.