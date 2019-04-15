İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Emniyet Müdürü Doğan, yeni muhtarlarla tanıştı

Kumluca‘da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeni seçilen muhtarlar İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan’ı ziyaret etti.

Kumluca‘da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeni seçilen muhtarlar İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ı ziyaret etti.


Kumluca'da yeni göreve gelen muhtarlar, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Doğan, seçimlerde ilk defa seçilen muhtarlarla tanışark sohbet etti. Önceki dönem muhtar olanlara ise aynı şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Doğan, "Önceki dönem muhtar olan arkadaşlarımız çalışma şeklimizi biliyor. Yeni muhtarlarımıza da hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Koordineli çalıştığımız zaman işlerimizin daha kolay olacağını anlattık. Güvenlikten, asayişe kadar tüm konuları konuştuk" ifadelerinde bulundu.


Doğan, ziyaretlerinden dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.