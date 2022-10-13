İhlas Haber Ajansı

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Emniyet müdürü gece yürüyerek denetim yaptı

Antalya’da İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gece saatlerinde vatandaş ve araç kalabalığının sık olduğu caddede yürüyerek denetim gerçekleştirdi.

Antalya'da İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gece saatlerinde vatandaş ve araç kalabalığının sık olduğu caddede yürüyerek denetim gerçekleştirdi. Çevik ayrıca bir karakola da sürpriz ziyaret yaparak ekiplerin çalışmasını yerinde gördü.


Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gece saatlerinde caddede yürüyerek denetim gerçekleştirdi. Çevik, araç ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Çevik'in bir sonraki durağı ise Yenikapı Polis Merkezi Amirliği oldu. Burada görevli polisler tarafından karşılanan Çevik, karakol amirinden bilgi aldı. Çevik, suç oranlarının daha aza indirilmesi için ekiplerinin sık sık devriye yapmasını istedi.


Cadde üzerine görev yapan Yunus polislerini de ziyaret eden Çevik, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.

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