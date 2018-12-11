Emniyet Müdürü Ulucan: " Kent güvenliği için AGC ile işbirliği içindeyiz"

Ulucan, desteklerinden dolayı AGC Başkanına teşekkür plaketi verdi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulunu ziyaret eden Emniyet Müdürü Ulucan, Antalya'nın başta güvenlik olmak üzere, kenti ilgilendiren Emniyet Müdürlüğü görev alanı içindeki projelerde işbirliği yaptıkları AGC'nin övgüyü hakettiğini kaydetti.

AGC'nin Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan ölümle tokalaşma projesine verdiği desteğin önemine vurgu yapan Mehmet Murat Ulucan " Kentin yararına olan projelerde Antalyalı gazetecilerin ve meslek kuruluşu AGC'nin desteği bizim için çok önemli. AGC, bugüne kadar bu desteğini hiç çekmedi. Sivil toplum kuruluşlarının temel amacına uygun çalışmalarıyla gücümüze güç kattı." dedi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni'de AGC'nin tüm üyeleriyle birlikte kent için faydalı olan her projede ön sıralardaki yerini bundan sonra da alacağını belirterek " Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün hem güvenlik hem sosyal alanda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin en önemli ve büyük şehirlerinden, dünyaya açılan penceresi olan Antalya'da huzur ve güvenin devamına sadece polis memurlarının değil, tüm vatandaşların bu çalışmaya katkı vermesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sadece Antalya'da değil, tüm ülkenin kanayan yarası olan trafik kazalarında ölümlerin en aza indirilebilmesi için Valimiz Münir Karaloğlu tarafından başlatılan ölümle tokalaşma projesine sonuna kadar destek vereceğiz. " dedi.

Görüşme sonunda Emniyet Müdürü Ulucan tarafından desteklerinden dolayı AGC başkanı Mevlüt Yeni'ye teşekkür plaketi verildi.