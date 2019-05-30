İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Müdürü Ulucan, şehit ailesi ve polislerle bir araya geldi

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, iftarda şehit Muammer Turgut’un ailesiyle bir araya geldi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, iftarda şehit Muammer Turgut'un ailesiyle bir araya geldi. Ulucan iftarın ardından polis lojmanlarında oturan personelle de bir araya geldi.


Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uluca ve eşi Selda Ulucan, 1992 yılında Antalya ilinde şehit olan Komiser Muammer Turgut'un ailesini evinde ziyaret ederek, iftarı şehidin ailesi ile birlikte açtı. Emniyet Müdürü Ulucan, ve eşi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürünün de eşlik ettiği iftar ziyaretinde, aile fertleriyle sohbet ederek Emniyet Teşkilatının her daim yanlarında olduğunu, bu ülke ve millet için, bayrak için en büyük varlıklarını kaybetmiş olan ailelere destek olmanın, yardımcı olmanın en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi. Ulucan, şehit Komiser Muammer ve tüm şehitlere rahmet diledi.


Emniyet Müdürü Ulucan iftardan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile Mithatpaşa Polis Lojmanlarında oturan personel ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.