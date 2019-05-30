Emniyet Müdürü Ulucan, şehit ailesi ve polislerle bir araya geldi

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, iftarda şehit Muammer Turgut'un ailesiyle bir araya geldi. Ulucan iftarın ardından polis lojmanlarında oturan personelle de bir araya geldi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Uluca ve eşi Selda Ulucan, 1992 yılında Antalya ilinde şehit olan Komiser Muammer Turgut'un ailesini evinde ziyaret ederek, iftarı şehidin ailesi ile birlikte açtı. Emniyet Müdürü Ulucan, ve eşi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürünün de eşlik ettiği iftar ziyaretinde, aile fertleriyle sohbet ederek Emniyet Teşkilatının her daim yanlarında olduğunu, bu ülke ve millet için, bayrak için en büyük varlıklarını kaybetmiş olan ailelere destek olmanın, yardımcı olmanın en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi. Ulucan, şehit Komiser Muammer ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Emniyet Müdürü Ulucan iftardan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile Mithatpaşa Polis Lojmanlarında oturan personel ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti.