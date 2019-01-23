İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak gazisini ziyaret etti

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindekiler gazi polis memuru Murat Sert’i ziyaret etti.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindekiler gazi polis memuru Murat Sert'i ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, il emniyet müdür yardımcıları ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü tarafından silahlı saldırısı sonucu gazi olan polis memuru Murat Sert'i, ziyaret etti.


Vatan için şehit olanların, ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ulucan, her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.