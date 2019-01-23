Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak gazisini ziyaret etti

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindekiler gazi polis memuru Murat Sert'i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, il emniyet müdür yardımcıları ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü tarafından silahlı saldırısı sonucu gazi olan polis memuru Murat Sert'i, ziyaret etti.

Vatan için şehit olanların, ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ulucan, her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi.