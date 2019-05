Emniyetten ağır tonajlı araçlar açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğünden ağır tonajlı araçlarla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Merkez ilçelere girerek, yükleme-boşaltma yapması gereken ağır tonajlı araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uymak kaydı ile yasaklı olan bu yolları kullanmalarına izin verilmektedir. Çarşı Merkezine girecek ağır tonajlı araçlar için yasak devam etmektedir" denildi.

Antalya'da ithalat ve ihracaat yapan firmaların lojistik hizmeti veren nakliye firmalarının çevre yoluna yönlendirildikleri bu yüzden mağduriyet yaşadıkları, şehir merkezini kullanmak istediklerine yönelik haberlerin yayınlanması üzerine konuya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, UKOME Genel Kurulu'nun 21 Haziran 2018 tarih ve 2018/06-394 sayılı ve 28 Eylül 2018 tarih ve 2018/09-62 sayılı kararları ile Antalya merkez ilçelerinden transit olarak geçiş yapacak olan ağır tonajlı araçların il merkezine girmeden, Antalya Mersin-Konya istikametinden gelip, Muğla- Burdur- Denizli istikametine geçmek isteyenlerin, Aksu İlçesi Köprülü Kavşağını geçtikten sonra, Antalya Isparta yol ayrımından, Isparta, Kuzey Çevre Yolu, Burdur ve Batı Çevre Yolunu kullanarak Muğla, Burdur, Denizli İstikametine gitmelerinin belirlendiği ifade edildi.

Diğer yandan, Antalya Muğla istikametinden, Burdur-Denizli-Isparta- Konya -Mersin istikametine geçmek isteyenlerin, batı çevre yolunu takiben, Hürriyet Caddesi Batı Çevreyolu Kavşağından sola dönüş yaparak Burdur, Kuzey Çevre Yolu ve Isparta Yolu, Antalya Isparta Yolu Köprülü Kavşağından Serik Caddesi istikametine gitmeleri kararlaştırıldı

Antalya kuzey batı (Denizli) istikametinden, Isparta-Konya-Mersin istikametine geçmek isteyenlerin Kepez Üstü Kavşağından sola dönüş yaparak Burdur Yolu Kuzey Çevreyolu Kavşağından Kuzey Çevre Yolu ve Isparta Yolunu takiben Antalya Isparta Yolu Köprülü Kavşağından Serik Caddesi istikametine gitmeleri belirlendi.

Antalya Burdur istikametinden Isparta-Konya-Mersin istikametine geçmek isteyenlerin, Burdur Yolu Kuzey Çevreyolu Kavşağından, Kuzey Çevre Yolu ve Isparta Yolunu takiben Antalya Isparta Yolu Köprülü Kavşağından Serik Caddesi istikametine gitmeleri belirlendi.

Antalya batısından, Muğla istikametine geçmek isteyenlerin ise Kepez Üstü Kavşağından, Batı Çevreyolunu Takiben, Hürriyet Caddesi Batı Çevre Yolu Kavşağından sağa dönüş yaparak Batı Çevre Yolunu takiben Kemer, Muğla istikametine, geçiş yapmalarının uygun olacağı, şehir merkezinden geçen Serik Caddesi, Gazi Bulvarı, Hürriyet Caddesini kullanmalarının yasaklanmasının uygun olacağı kararı alınmış olup, ilgili birimler tarafından gerekli trafik tanzim işaretleri takıldı.

"Kural ihlalleri MOBESE ile takip ediliyor"

Ayrıca Antalya merkez ilçeleri dışından gelip Antalya Serbest Bölge Liman'ına ve Organize Sanayi Bölgesine yük getiren, şehir merkezinde her hangi bir yere yük indiremeyecek veya merkezden her hangi bir yük almayacak olan ağır tonajlı araçlar da, geliş yönlerine göre yukarıda belirtilen güzergahları kullanacaklar. UKOME Genel Kurulu tarafından alınan karar sadece Antalya'dan transit olarak geçiş yapacak ve il merkezinden her hangi bir yük almadan veya yük boşaltmadan Serbest Bölge Limanı'na ve Organize Sanayi Bölgesine gidecek olan ağır tonajlı araçlar için de geçerli olduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi " Merkez ilçelere girerek, yükleme-boşaltma yapması gereken ağır tonajlı araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uymak kaydı ile yasaklı olan bu yolları kullanmalarına izin veriliyor. Çarşı Merkezine girecek ağır tonajlı araçlar için yasak devam erenken Antalya'da çevre ve il yollarını kullanarak transit geçiş yapacak olan araçlar ile Serik Caddesi, Gazi Bulvarı ve Hürriyet Caddesini kullanması gereken ağır tonajlı araçların sollama haricinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yolun en sağ şeridini mecburi izleme şeridi olarak kullanmaları gerekmekte olup, konu ile ilgili olarak gerekli trafik bilgilendirme levhalarının montajlarına başlanmıştır. Trafik Birimlerimiz tarafından ilimiz genelinde ağır tonajlı araçlar üzerinde denetimler kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca, ağır tonajlı araçların yapmış olduğu kural ihlalleri MOBESE Kameraları aracığı ile de takip edilerek, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince gerekli cezai işlem uygulanmaktadır"