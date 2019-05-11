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Emniyetten Engelliler Haftası farkındalığı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktı.


Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, engellerin ortadan kaldırılması amacıyla Cumhuriyet meydanında vatandaşlara broşür dağıtmak suretiyle bilgilendirmelerde bulunurken kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına broşür bıraktı.


Görevli memurlar, “Araçlarımızı kaldırımlara park etmeyelim engelli vatandaşlarımızın geçişine engel olmayalım. Kendimizin de engelli adayı olduğumuzu unutmayalım” mesajını verdi.

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