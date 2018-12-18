Emniyet'ten huzur toplantısı

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında doğrudan katılımın sağlanması, daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla ortak çalışmalar yapılabilmesi ile vatandaşların şikayet ve sorunlarının yerinde birebir iletişim kurularak değerlendirilip, çözüm üretilebilmesi amacıyla il genelinde huzur toplantısı faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda aralık ayının ilk haftası içerisinde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kumluca, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Toplantılara mahalle muhtarları, esnaf, ev ve iş kadınları, öğretmen ve öğrenciler, değişik meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmıştır. Genel olarak emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projelerle ilgili bilgilendirmeler yapılmış, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında tespit ve talepleri ilgililere iletilmiştir. İlçe emniyet müdürlerinin başkanlığında yapılan toplantılara emniyetin değişik birimlerinin temsilcileri de katılmış, kendi konuları ile ilgili sorun ve talepleri not alarak, sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmış, ayrıca suçların önlenmesi, meydana gelen olayların ivedilikle çözülmesi ve suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının önemi belirtilmiş, ihbarların da önemli olduğu vurgulanarak, yaklaşan yeni yıl nedeniyle yılbaşı gecesinde ekiplerin görevli olacakları, şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya emniyet müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek, bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."