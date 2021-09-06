Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski oyuncusu Emre Akbaba'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen törende imza atan Akbaba, "Fatih hocamdan izin istedim. Sağ olsun tekrar buraya geri gelerek çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum” dedi.

Alanyaspor, eski futbolcusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde konu ile ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, günün önemine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz Emre Akbaba Alanyaspor'da şampiyonluklar yaşamış ve daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş bir kardeşimiz. Hem milli takım, hem de Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı ancak şanssız sakatlıklar yaşadı. İnşallah bundan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamaz. Galatasaray büyük bir kulüp. Emre Akbaba yeniden bir çıkış yapması lazım. Emre bu çıkışı yine yakalayacak ve iyi bir şekilde kulübüne döneceğine inanıyoruz. Hem milli takıma yükseleceğine, hem de kulübüne iyi bir şekilde döneceğine inanıyorum. Hem Emre'ye hem de Alanyaspor'umuza hayırlı olsun. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir sezon geçirmesini diliyorum. Bir sezon geçirecek olan spora katkı sağlamasını bekliyoruz" cümlelerine yer verdi.

Emre Akbaba ise amacının çıkış yakalamak olduğunu belirterek, "Fatih hocamdan izin istedim. Sağ olsun tekrar buraya geri gelerek çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendini rahat hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu iyi bir yerde bitiririz" şeklinde konuştu.