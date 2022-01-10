Emre Belözoğlu'ndan HEP'li öğrencilere söyleşi sözü

Alanyaspor-İstanbul Başakşehir karşılaşması için Alanya'ya gelen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa ( HEP) Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ile bir araya geldi. Alanya'ya halkına ve kentte öğrenim gören öğrencilere selam ve sevgilerini gönderen Belözoğlu, çok yakın bir tarihte üniversitede söyleşi yapma sözü verdi.

“Alanya HEP'te söyleşi yapacak”

Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Emre Belözoğlu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarılı teknik adamı ile tanışıklığının çok eski yıllara dayandığını söyleyen Tokuş, “Emre Belözoğlu, Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biridir. Şuanda İstanbul Başakşehir futbol kulübünün de başarılı teknik direktörüdür. Ben aynı zamanda Galatasaray'ın Divan Üyesiyim. Dolayısıyla Emre ile tanışıklığımız çok eski yıllara, Galatasaray'a geldiği günlere dayanıyor. Kendisi ile bir araya geldiğim için çok mutluyum, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Belözoğlu ile eski günlerden konuştuk. Alanya HEP Üniversitesi'ndeki eğitim faaliyetlerini anlattık, çok mutlu oldu. Kendisi üniversitemizde de söyleşi yapma sözünü verdi” dedi.

“Alanya'ya ve tüm öğrencilere selam gönderdi”

Yaşayan en iyi 125 futbolcu listesi FIFA 100'de yer alan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, buluşmaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ile dostluklarının 25 yıla dayandığını söyleyen Belözoğlu, "Alanya çok güzel ve özel bir şehir. Alanya'nın güzel halkına, Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerine, değerli eğitim kadrosuna selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hilmi Tokuş ağabey ile tanışıklığımız 25 yıl öncesine, Galatasaray'da oynadığım günlere dayanıyor. Kendisi Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı'na bağlı Alanya HEP Üniversitesi'nin de mütevelli heyeti başkanıymış. Üniversitedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi, çok mutlu oldum. Öğrencilerin yararına çok başarılı ve çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdiklerini öğrendim. Allah yollarını açık etsin” ifadelerini kullandı.