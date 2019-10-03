İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EMŞAV'dan Alanya'ya yeni şube

Antalya’nın Alanya ilçesinde her geçen gün yapılandırmasını genişleten Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı ( EMŞAV ) yeni bir şube açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde her geçen gün yapılandırmasını genişleten Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı ( EMŞAV ) yeni bir şube açtı.


EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavlak tarafından Burak Doğan Aydoğan, Alanya Şube Başkanı olarak yetkilendirildi. EMŞAV yönetimi, yetkilendirme sonrası önümüzdeki süreçte resmi olarak açılış gerçekleştirileceğini belirtti.


Şehit ailelerinin yanında


Emşav, Türkiye genelinde 4200 üyesi ve 17 şubesi ile şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. 1998'de dernek olarak faaliyetine başlayan EMŞAV, 2011 yılında vakfa dönüştü. Şehit polislerin aileleri için hizmet üreten vakıf, ailelerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.