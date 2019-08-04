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En çok karpuzu yiyebilmek için kıyasıya yarıştı

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Özgürlük Şubesi’nde düzenlenen Karpuz Festival’inde, öğrenciler karpuz yeme yarışmasında kıyasıya rekabet içine girdiler.

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Özgürlük Şubesi'nde düzenlenen Karpuz Festival'inde, öğrenciler karpuz yeme yarışmasında kıyasıya rekabet içine girdiler.


Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin Özgürlük Şubesi'nde Karpuz Festivali düzenlendi. Öğrenciler, düzenlenen festivalde doyasıya eğlendiler.



Kreş çalışanları tarafından muhteşem bir görsellikle kesilen karpuzlar, albenisi ile büyük dikkat çekti. Karpuzun sağlık açısından faydalarının da anlatıldığı festivalde, çeşit çeşit, rengarenk meyvelerle donatılan masalar çocukların ilgi odağı oldu. Meyvelerin tatlarına bakarak eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, aynı zamanda karpuz yeme yarışmasında da kıyasıya bir rekabet içine girdiler. Mutlulukları gözlerinden okunan kreş öğrencileri, keyifli bir gün geçirmenin tadını yaşadılar.

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