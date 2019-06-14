En güzel bahçe ve balkonların sahipleri ödüllerine kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda dereceye giren isimler 18 Haziran'da düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, halkın çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik ekmek amacıyla düzenlediği ‘4. En Güzel Bahçe Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nın kazananları düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak. Ödül töreni 18 Haziran Salı günü saat 14.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenecek.

49 bin Tl ödül dağıtılacak

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan yarışma bu yıl en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi olmak üzere toplam 7 kategoride düzenlendi. Seçici Kurul, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş'den oluştu. 4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülü verilecek. Toplam 49 bin TL ödül dağıtılacak.