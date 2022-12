En iyi Alanya tatili fotoğrafı belli oldu

Alanya Turizm Tanıtma Vakfının sosyal medya tanıtımı çerçevesinde başlattığı, toplamda 30 bin TL para ödüllü uluslararası fotoğraf yarışması Eyes of Alanya'nın (Alanya'nın Gözleri) kazananları belli oldu.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafların da kabul edildiği Eyes of Alanya yarışması için toplanan jüri, 5 bin 676 fotoğraf arasından ilk 3'ü belirledi. 1'inci seçilen eserin sahibi Vadim Taranet 15 bin TL, 2'nci Rifat Khusnutdinov 10 bin TL ve 3'üncü Necmiye Güneylioğlu Günata 5 bin TL para ödülü kazandı. Sergileme hakkı elde eden 14 eserle birlikte toplam 17 eser Alanya'da her yıl kurulan Yeni Yıl Pazarı'nda sanatseverlerle buluştu. İlk 3 eser sahibi, ödüllerini Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem'in elinden aldı.

"Eserler tanıtım çalışmalarında kullanılacak"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) hayata geçirdiği; Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Teleferik, Stay Property kurumlarının desteklediği Eyes of Alanya Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması hakkında bilgi veren ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, yaptığı açıklamada yarışmaya olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Dahaoğlu, “Alanya'nın tanıtımını her platformda sürdürüyoruz. Bu anlamda sosyal medya üzerinden duyurduğumuz ‘Alanya'nın Gözleri' fotoğraf yarışması büyük ilgiyle karşılandı. Şehrimizde yaşayan yerli ve yabancı sanatseverlerin ve turistlerin geniş katılımıyla karşılaştık. Seçilen eserlerden bazıları yurt içi ve dışı Alanya tanıtım çalışmalarında kullanılacak" dedi.

Stantlar büyük ilgi gördü

Yeni Yıl Pazarı'nda kurulan Eyes of Alanya fotoğraf sergi alanı ve ALTAV'ın yeni yıl standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Fotoğraf sergisini ilgiyle izleyen sanatseverler, bir yandan da ALTAV standında Alanya temalı oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Çivi çakma, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçak indirme ve Kızılkule'ye pinpon topu atma oyunları çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca ALTAV yönetimi, yerli ve yabancı tüm çocuklara 2 gün boyunca binlerce yeni yıl balonu dağıttı.