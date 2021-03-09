En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesinin tanıtımı için Narkonokta faaliyeti yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ile Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan'ın katılımıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, Narkotik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla kadınlara broşür dağıtılarak Kadın Destek Uygulaması KADES'in ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.