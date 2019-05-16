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En tatlı müzeye Muratpaşa'dan bir eser

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyalı Sibel Özçelik’in, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı anısına Samsun’da açılacak yenilenebilir sanat eserleri müzesinde sergilenecek ve tamamen şekerden yapılmış Milli Kurtuluş Anıtı’nın etkileyici bir çalışma olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyalı Sibel Özçelik'in, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına Samsun'da açılacak yenilenebilir sanat eserleri müzesinde sergilenecek ve tamamen şekerden yapılmış Milli Kurtuluş Anıtı'nın etkileyici bir çalışma olduğunu söyledi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla bu yıl Samsun'da düzenlenen 3'üncü Master of Cake - Çikolata ve Pastacılık Festivali'nde Samsun'da bulunan Milli Kurtuluş Anıtı'nı çalışan Özçelik Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.


Sanata, sanatçılara ve sanatkarlara desteği dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getiren Özçelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da açılacak yenilebilir sanat eserleri müzesinde yer alacak Milli Kurtuluş Anıtı çalışması hakkında da bilgi verdi. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla festivalde bu yıl özel bir koleksiyon çalışıldığını kaydeden Özçelik, Samsun'da bulunan Milli Kurtuluş Anıtı'nın 1 aylık bir çalışmanın sonucu ortaya çıktığını söyledi.


Tamamen şekerden yapılmış bu sanat eseri için ince matematiksel hesaplar, drone görüntülerinin incelenip krokisinin çıkarılmasının bile 10 gün sürdüğünü kaydeden Özçelik, “Günde 3 saat uyuyarak, Milli Kurtuluş Anıtı'nın her detayıyla birere bir aynısını şekerden yeniden yaptım. 1 metre boyundaki eserin 25 kilogram da ağırlığı bulunuyor” dedi.


Başkan Uysal, ise çalışmanın etkileyici olduğunu belirterek hem Özçelik'i kutladı hem de Samsun Valiliği himayesinde açılacak müzede bir eserin Muratpaşa'dan gitmesinin ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

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