‘En Temiz Akdeniz' İçin Akdenizliler buluştu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM), Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü ve Sıfır Atık Topluluğu işbirliği ile "Kampüste Sıfır Atık ve Çevre Temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.

‘En Temiz Akdeniz' sloganıyla kampüsün farklı alanlarında eş zamanlı başlayan etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Sıfır Atık Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Betül Ünal, Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörü Öğr. Gör. Yılmaz Kaplan ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Etkinliğe öğrencilerin ilgisinin ve katılımlarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Öncelikle kampüs temizliği ile başladığımız etkinlikte poşetlerimizin dolmayışı bizleri ayrıca sevindirdi. ‘En Temiz Akdeniz' sloganı ile düzenlediğimiz etkinliğimizde bu bilinci daha da pekiştirmiş olduk.” diye konuştu.

Topluluk olarak çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve kampüsü güzelleştirmek amacıyla öğrenciler, akademik ve idari personel ile hep birlikte kampüsün tüm giriş kapılarından başlayarak genel bir temizlik başlattıklarını ifade eden Sıfır Atık Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Betül Ünal, “Etkinliğimize katılım oldukça yoğun. Bu tür etkinlikler farkındalık ve çevre bilincinin oluşmasında büyük katkılar sağlıyor. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliğimizin de etkili olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen program çevre temizliğinin ardından sosyal ve kültürel etkinliklerle devam etti. Açık alanda yemek ikramı sonrası zeybek oyunu gösterisi, geleneksel okçuluk gösterisi, sportif etkinlikler, bilek güreşi müsabakaları ve çeşitli oyunlarla öğrenciler hem yorgunluklarını attılar hem de doyasıya eğlendiler.