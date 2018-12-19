Enerji hattı, trafo ve sokak armatürleri kışa hazırlandı

Antalya, Isparta ve Burdur'da 37 bin 333 kilometrekare alanda elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), kış aylarında kesintisiz enerji için hazırlıklarını tamamladı. 4 bin 855 kilometrelik hattın yanı sıra bin 845 trafonun bakımını yapan AEDAŞ, rutin tarama sonucunda tespit edilen 49 bin 346 armatürün bakımının yanı sıra tüm şebekenin kontrolünü yaparak ihtiyacı olan şebeke varlıklarının da bakımlarını gerçekleştirdi. Bu yıl turizm sektöründe kırılan rekorların etkisi ile elektrik tüketiminde yaşanan artışa yönelik talebi karşılayan AEDAŞ, kış aylarında yaşanan yoğun fırtına ve yağışlara karşı da tedbirlerini aldı.

Müdüroğlu: “Acil durumlarda araç, ekip düzenlemeleri ve malzeme takviyesi yapılıyor”

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarının yaşandığı dönemlerde vardiyalarda düzenlemeye gittiklerini hatırlattı. Müdüroğlu, “Yoğunluk yaşanan lokasyonlarda araç ve vardiya düzenlemeleri yaparak arızalara müdahale ediyoruz. Hava tahminlerini en geç 3-4 gün önceden alan şirketimizde, bir uyarı alındığında öncellikle genel müdürlük olmak üzere tüm lokasyonlardaki vardiyalarda yeni düzenlemelere gidiyoruz. Yine acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili prosedürleri devreye alırken hava muhalefeti gerçekleştiği andan itibaren durumu yakından takip ediyor ve gerekli ekip, ekipman, araç, malzeme takviyesi gibi önlemleri anında alıyoruz” dedi.

“Teknoloji ile tespit ve müdahale hızlandı”

Teknolojiye yaptıkları yatırımların kış aylarında çalışmaları kolaylaştırdığını ifade eden Müdüroğlu, “Uzaktan kontrol ve kumanda merkezi olarak ifade edebileceğimiz SCADA sayesinde yoğun hava muhalefeti ve kış koşullarında arızaların daha kolay tespit edilmesi ve yönetilmesi mümkün oluyor. Arızaların kapsamı ve etkilediği alan, etkilenen şebeke unsurları gibi bilgileri bu sistemler sayesinde daha kolay analiz edip çözüm oluşturabiliyoruz” diye konuştu.