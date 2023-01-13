Enerji Verimliliği Haftası'nda çocuklar Enerji Okuryazarlığı öğreniyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in, Antalya'daki okullarda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri devam ederken Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zeynep Şeran ile CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, bu yıl 9-15 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, Kepez Ünsal İlkokulu'nda çocuklar ile buluştu.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, tasarruf bilincinin erken yaşlarda edinilmesi hedefi ile Antalya Valiliği himayesinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik arasında imzalanan protokol kapsamında 2022-2023 yılı Eğitim Öğretim Yılı döneminde başlatılan “Enerji Okuryazarlığı” eğitimleri devam ediyor. Bu yıl 9-15 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası'nda, toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla “Enerji Okuryazarlığı” eğitimlerine Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zeynep Şeran ile CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç da katıldı. 11 Ocak tarihinde günü Kepez Ünsal İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıflara yönelik Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin ardından programa katılan öğrencilere “Enerji Elçisi Sertifikası” verilirken enerji tasarrufuna yönelik mesajları içeren etiketler hediye edildi.

Enerjiyi verimli kullanmak zorunluluk haline geldi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başında imzalanan protokolün ardından bugüne kadar 13 okulda, binden fazla çocuğa Enerji Okuryazarlığı eğitimleri verdiklerini ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, “İnsan hayatında vazgeçilmez bir yere sahip olan enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Ancak kıt enerji kaynakları, iklim değişikliği var olan enerjiyi verimli kullanmamızı, tasarruf bilinci oluşturmamızı zorunlu kılıyor. Çok erken yaşlarda tasarruf bilincine ulaşmak, yaşamın her alanına bu bilinci taşımamız gerek. Bu nedenle Enerji Okuryazarlığı Projemizin, okullarımızda devam eden eğitim ayağını çok değerli buluyorum. Antalya Valiliğimiz himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 50 okulda başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projemizin çocuklarımızın zihninde bir ışık yaktığını onları tasarrufa teşvik ettiğini görüyor ve bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Unutulmamalı ki verimlilik, en ucuz ve en temiz enerjidir. Bu kaynağa ulaşmak da ortak akıl ve bilinçle oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

50 okulda 5 bin öğrenciye ulaşılacak

CK Enerji Akdeniz Elektrik, “Enerji Okuryazarlığı Projesi” bünyesinde Antalya'da belirlenen toplam 50 okulda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarruf yöntemleri” anlatılıyor. Eğitim-öğretim yılı sonunda 5 bine yakın ulaşmayı planlayan CK Enerji Akdeniz Elektrik, eğitim alan her öğrenciye enerji elçisi sertifikası veriyor. Ayrıca, Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin sonuçlarını ölçümlemek için eğitim öncesi ve sonrasını içine alan okul dönemindeki elektrik faturaları takip edilerek tüketimlerini en fazla düşüren 3 okula ödül verilmesi yönünde de çalışma yürütülüyor.