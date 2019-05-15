ENFEST renkli gösterilerle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen ENFEST/ Özel Bireyler Şenliği renkli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ENFEST, Cam Piramit Fuar Alanı'nda kutlandı. Şenlik programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karacak, Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, özel eğitim okullarındaki çocuklar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Projeler artarak sürecek

ENFEST/ Özel Bireyler Şenliği açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, engel tanımayan bireyler için hizmetlerin ve projelerin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Engelli kardeşlerimizin aktif hayata katılımlarını sağlamak üzere yedi hizmet merkezimiz çalışmalarına devam etmektedir. Bu merkezlerimizde 18 engelli hizmet aracı ile ücretsiz toplu ulaşımı sağlıyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz için kütüphanemiz mevcut. Rehabilitasyon merkezimiz Türkiye'nin en büyük ve özel merkezidir. Engelli ve engelli yakınlarımız için 26 oda 85 yatak kapasiteli sosyal tesisimiz mevcut. Mola Evleri'nde kardeşlerimizin bakımları yapılmakta sosyal hayata katılımları faaliyetlerle desteklenmektedir” diye konuştu.

Özel bireylere istihdam müjdesi

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemde gerçekleştireceği projeler ile engelli bireylere istihdam da sağlanacağının müjdesini veren Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, “Hem üretecekler hem de kazanacaklar. Şunu hiç unutmamalıyız ki her birey aslında potansiyel bir engellidir. Birlikte engelleri aşıp projelerimizi gerçekleştireceğiz. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Renkli gösteriler alkış aldı

Renkli görüntülere sahne olan festivalde engelli öğrenciler folklor, dans ve zeybek gösterileri sundu. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Eğitim merkezi öğrencilerinin ritim gösterisi ilgiyle izlendi. Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini folklor gösterisi ile Kepez Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin halk gösterileri büyük alkış aldı. Özel öğrenciler ve aileleri programda doyasıya eğlendi.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde 16 Mayıs Perşembe günü (YARIN) saat 08.30'da Temsili Askerlik Töreni düzenlenecek.