Engelleliler erişebilmek istiyor

Antalya'da Engelliler Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı. Altı Nokta Körler Derneği Üyesi Ahmet Özat, erişilebilirlik problemi yaşadıklarını belirterek , bu konuda belediyeye ve il müdürlüklerine sorumluluklar düştüğünü kaydetti .

Antalya'da 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda engelli katıldı. Yavuz Özcan Parkından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yürüyüşün ardından yapılan çelenk töreni sonrası konuşan Altı Nokta Körler Derneği Üyesi Ahmet Özat, "Bizim amacımız bu günü kutlamak değil sorunlarımızı dile getirmek, çözüm önerileri sunmak ve yöneticilerin çözüm getirmesini talep etmek. Ülkelerin gelişmişlikleri engellilere verdikleri önem ile doğru orantılıdır. Biz yöneticilerin bizim gücümüzün farkında olmasını talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Özat, erişilebilirlik sorununu ele alarak, bu konuda belediyeye ve il müdürlüklerine sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Valiliğe çağrıda bulunan Özat, engellilere yönelik bir whatsapp grubu kurularak, bu grup üzerinden sorunların anlık olarak aktarılmasını talep ettiklerini söyledi.

"Binmeyi istiyorum aslında ama bisikletim yok"

Engelli bireyler tören sonrası duygularını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) aktardı. Bedensel engelli Nurhayat Parin, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması dışında bir talepleri olmadığını söyledi. Eğitim alanında sorunlar olduğunu dile getiren Parin, okulların girişlerinin tekerlekli sandalye kullanan engelliler açısından uygun olmadığını söyledi. Parin, girişlerin, sınıfların ve tuvaletlerin uygun olmasını talep etti.

Motor-mental retardasyon (gelişim geriliği) olan 28 yaşındaki Eyüp Tarım'ın dileği ise herkesi duygulandırdı. Yürüyüşün çok keyifli geçtiğini ve her yıl etkinliklere katıldığını aktaran Tarım, "Önümüzdeki yıllarda bisiklet yürüyüşü olabilir, çocuklar bisiklete binebilir. Ben de binmeyi istiyorum aslında ama bisikletim yok. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisikletim olsa Afyon'a kadar giderim. Benim çocukluğumdan beri bisiklet sevgim var" şeklinde konuştu.

Dört yıldır Engelsiz Kafe'de çalışan Tarım, işlerin iyi gittiğini belirterek, herkesi kafeye çay kahve içmeye davet etti. Tarım'ın iş bulamayan arkadaşları için de bir mesajı oldu. İşsizlere iş bulunması çağrısında bulunan Tarım, "Kimse işsiz kalmasın, işsizlik gerçekten zor hiç kolay değil. Herkesin benim gibi işe girmesini ve çalışmasını isterim" diye konuştu.