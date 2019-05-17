Engelleri aştılar Mehmetçik oldular

Kepez Belediyesi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle ‘Özel Gençlerimiz Asker Oluyor' etkinliği düzenlendi. Gönüllü askerlere kınalar yakıldı, asker uğurlaması yapıldı. Kışlaya teslim olan özel gençler silah arkadaşları ile unutulmaz bir gün geçirdi.

Bedensel ve zihinsel engelli gençler Antalya'daki kışlada askerlik heyecanı yaşadılar. Kepez Belediyesi'nin Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle ‘Özel Gençlerimiz Asker Oluyor' etkinliği düzenlendi. Çeşitli nedenlerden dolayı askere gidemeyen özel gençler için Osmangazi Semt Konağı'nda verilen iftar yemeğinin ardından asker eğlencesi yapıldı. Asker kınası yakılan özel gençler, gece boyunca gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Vatan görevini, üstlenen gönüllü askerler, Kepez Belediyesi'nin Sağlık Merkezi önünden davulla zurnayla askere uğurlandılar.

En büyük asker bizim asker

3. Piyade Eğitim Tugayı'nda silah arkadaşları tarafından karşılanan gönüllü askerler, esas duruşta durmayı, tekmil vermeyi ve temel hareketleri öğrendiler. Tören yürüyüşü sırasındaki asaletleri ile göz dolduran özel gençler, ailelerin de duygu dolu anlar yaşamasına neden oldular. Özel gençler Mehmetçik ile birlikte yemek yediler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yemin töreninin ardından gönüllü askerlere günün anısına sertifikaları verildi. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘Özel Gençlerimiz Asker Oluyor' etkinliği kapsamında özel gençler, 2 gün boyunca unutamayacakları anlar yaşadılar.