Engelli bireylere Anadolu Ateşi morali

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta engelli bireyleri Anadolu Ateşi Dans gösterisine götürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat'ta Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Üyeleri ve engelli bireyleri Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerine bağlı Manavgat Engelsiz Ulaşım aracıyla evlerinden alınan engelli bireyler, dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans gösterisine götürüldü.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen gösteriyi ilk defa izleyen engelli bireyler eğlenceli saatler geçirdi. Anadolu medeniyetlerinden ilham alan dans gösterileriyle dünyada beğeni toplayan Anadolu Ateşi gösterisine hayran kalan engelli bireyler, daha sonra tekrar evlerine bırakıldı.