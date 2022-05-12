Engelli bireylere Müzecilik ve Kültürel Miras Eğitimi

Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALKÜ, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlayan (AHENK) Projesi çerçevesinde devam eden 'Müzecilik ve Kültürel Miras Eğitimi'ne katıldılar.

10-16 Mayıs arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarihi alanları tanıtmak, müze eğitimi bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen AHENK Projesi'ne katıldı. 'Müzecilik ve Kültürel Miras Eğitimi' etkinliklerinin 3. aşaması olan öğretmen ve öğrencileri kapsayan uygulamalı müzecilik ve kültürel miras eğitimi özel öğrencilerle birleştirilerek Alanya Kalesi ve çevresindeki yapılar, Alanya Belediyesi personeli Sanat Tarihçi ve Müzebilimci Derya Pekgözlü Karakuş tarafından gezilerek anlatıldı.

“Alanya'nın tarihini yerinde öğrendiler”

Kızılkule, tersane, liman surları, tarihi çeşmeler, Damlataş Mağarası gezildikten sonra teleferiğe binerek mutlu anlar yaşayan özel öğrenciler, daha sonra Alanya Belediyesi Yöresel Mutfak Müzesi'ni ve Ehmedek bölgesini gezdiler. Yöresel Mutfak Müzesi'nde çeşitli ikramların tadarak tarihi mekanın ve doğanın tadını çıkaran öğretmen ve öğrencilerin gezisi burada son buldu.