Engelli çocukların 23 Nisan coşkusu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de engelli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bilim atölyesiyle kutladı. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten yaşam alanında, balonlarla süslenirken çocuklar da atölyede balon araba yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de 23 Nisan heyecanı erken başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı için 8 dönümlük bir alana kurulu yaşam alanı balonlarla süslendi. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, bayram için bilim atölyesi düzenledi.

Engelli çocukların aileleriyle katıldığı atölyede fizik kanununu, itme çekmeyi öğrenmelerini sağlayan balon araba yapıldı. Önce parçalara birleştirip araba yapan çocuklar, renkli kalemlerle yaptıkları arabaları diledikleri gibi boyadı. Arabaların tamamlanmasının ardından balonlarını şişiren çocuklar, o balonları arabalara bağlayarak birbirleriyle yarıştırdılar.

Bilim Akademisinin Kurucusu Yasemin Türker, bu etkinlikle engelli çocukların, 3 boyutlu düşünme ve hayal etmenin yanı sıra ‘Ben de yapabilirim' duygusuna sahip olmaları amaçladıklarını söyledi.