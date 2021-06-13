Engelli eşine maaş bağlatmak için gitti, felçli eşinin üzerine açılan 3 şirket olduğunu öğrendi

Antalya'da geçirdiği iki kalp krizinin ardından beyin felci geçiren ve yatağa bağımlı kalan eşine bakan bir çocuk annesi kadın, eşine engelli aylığı bağlatmak için yaptığı müracaatta eşinin üzerine açılan 3 şirket olduğunu öğrendi. Bir yıl içinde üç şirketten ikisi kendiliğinden kapanırken birinin halen faal olarak görünmesi sebebiyle bakım parası talebi reddedildi. Talihsiz kadın engelli maaşı için sahte belge ile eşinin üzerine açıldığını iddia ettiği iş yerlerini kapatmak için mücadele veriyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde Raziye Uludağ'ın (25) eşi Gökhan Uludağ, bir yıl önce iki kalp krizi ve ardından beyin felci geçirince yatağa bağımlı kaldı. Hareket edemeyen ve konuşamayan Gökhan Uludağ'a bakabilmek için iş yerinden ayrılan bir çocuk annesi kadın, sosyal yardımlaşma desteklerinden faydalanabilmek için yaptığı müracaatta eşinin üzerine 3 iş yeri olduğu cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. Aradan geçen sürede eşinin üzerine açılan şirketlerin 2'sinin kapandığını öğrenen Uludağ, son işyerinin kapatılması için çaba sarf ediyor. Açık olarak görünen işyeri sahibine telefonunla ulaşan ancak eşinden öldüğünü öğrenen Raziye Uludağ, eşinin 'benim bilgim yok, yardım edemem' cevabını alınca sahte belgelerle açıldığını iddia etiği işyerleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eşinin geçtiğimiz yıl Haziran ayında iki defa kalp krizi, ardından da beyin felci geçirdiğini söyleyen Raziye Uludağ, "Engelli maaşı çıkartmak için gittiğimde, bu sahte işyerlerinin açıldığını öğrendim. Savcılığa gittik, suç duyurusunda bulunduk. Eşime de sormak istiyorum ama o da konuşamadığı için anlatamıyor. Üzerine açılan 3 şirketin 2'si kapatılmış. Halen açık olan temizlik ile alakalı bir anonim şirket. Eşimin bilinci şu an olmadığı için soruyoruz cevap veremiyor konuşamadığı için. Yardım almak için işyerlerinin kapatılmasının ya da devredilmesinin gerektiği söyleniyor. Ancak o zaman aylık bağlanabilecek. Yardım alamıyoruz, sadece bakım aylığı alıyorum o da zaten bakkal masrafımızı ancak karşılıyor. Bakıcı maaşımla geçinemiyorum. Kaynanamın evinde oturuyorum. ‘O da yaptırın kira da vermeyin, oturun' dedi. Doktorlar, eşimin düzelebilmesi için 1 yıl geçmesi lazım. Bu ayın 24 ünde bir yıl olacak. Fizik tedaviye götürdüm. Hastalığın gençlerde kol ya da bacağın iyileşebileceğini söylediler. Şimdi kaldırıp yürütmeye çalışıyorum yavaş yavaş” diye konuştu.