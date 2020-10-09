Engelli mola evleri yeniden açıldı

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Mola Evleri, özel gereksinimli bireylere yeniden kapılarını açtı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kepez ilçesindeki ‘Demirgül Mola Evi', Muratpaşa ilçesindeki ‘Falez Mola Evi' ve Konyaaltı ilçesindeki ‘Pınarbaşı Mola Evi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğler doğrultusunda hizmet vermeye başladı.

İki grup oluşturuldu

Pandemi kuralları kapsamında mola evlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup oluşturuldu. Mola Evleri hafta içi her gün sabah saat 08.30'dan akşam 17.30'a kadar hizmet veriyor. Özel gereksinimli bireyler haftanın bir günü 4 saat mola evlerinden faydalanabiliyor. Pandemi önlemleri kapsamında mola evlerinde aynı anda en fazla 3 özel gereksinimli birey bulunabiliyor. Özel gereksinimli bireylerin Engelli Mola Evlerinden faydalanabilmeleri için en az bir gün öncesinden randevu talep etmeleri gerekiyor. Mola Evlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama ve el dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri'nde görevli personeller tarafından sosyal becerileri geliştirici oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje, ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları kamu dairelerindeki günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyor.