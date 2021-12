Engelli sanatçının ayaklarıyla yaptığı resimler sergilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli sanatçı Ayşe Aydın'ın ayaklarıyla yaptığı resimlerin sergisini açtı.

Engelli sanatçı Ayşe Aydın'ın ayakları ile yaptığı 90 tablonun bulunduğu serginin açılışını Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide konuşan Tuncer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün uluslararası bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

“Sevgi varsa engel yoktur”

Sevgi varsa engellerin kalkacağını söyleyen Cansel Tuncer, “Sevgi varsa engel yoktur dediğimiz bir gün. Burada hazırladığı sanat eserlerini bizlerle paylaşan değerleri sanatçımızın huzurunda bütün engelli bireylerimize saygılarımı iletiyorum. Türkiye nüfusunun yüzde 13 engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımlarını sağlamayı, refahlarını her daim arttırmayı ve geliştirmeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle üzerimize düşen görevi her daim yerine getirmeye devam edeceğiz. Başkanımızın önderliğinde engel kalmayacak, engelli vatandaşlarımızın da toplumun her kesimine tam ve eşit olarak katılımlarını sağlayacağız” diye konuştu.

“Rehabilitasyon merkezinde öğrendi”

Engelli Sanatçı Ayşe Aydın 2016 yılından beri tablolara ağırlık verdiğini belirterek, “Tablo yaptığımda kendimi mutlu hissediyorum. Engellilere engel yok. Birçok teknik kullanarak tablolarımı oluşturuyorum. Bazı tablolarda atıkları kullandım” dedi. Sanatçının ablası Gülümser Yalçın, kardeşinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördüğünü söyleyerek, “Ayşe, iş atölyelerinde öğrendiklerini evde uyguladı. Ellerini kullanamadığı için ayaklarıyla eserlerini yapıyor” diye konuştu.