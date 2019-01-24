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Engelli sürücüye park engeli

Antalya’da bisiklet yoluna otomobilini park eden sürücü, akülü aracıyla yoldan geçen engelli vatandaşa zor anlar yaşattı.

Antalya'da bisiklet yoluna otomobilini park eden sürücü, akülü aracıyla yoldan geçen engelli vatandaşa zor anlar yaşattı.


Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün bisiklet sürücüleri için ayrılan bölüme park edilen otomobil, o sırada yolu kullanmakta olan engelli sürücüye zor anlar yaşattı. Çift şeritli bisiklet yolunun bittiği noktaya akülü aracıyla gelen engelli sürücü, otomobilin yolu tamamen kapattığını görünce “Bu ne şimdi?” diyerek tepkisini dile getirirdi.


Engelli sürücü, cadde trafiğine çıkarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

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