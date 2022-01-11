‘Engelsiz' eğitim için HayatPark'ta buluştular

Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ‘görme engelli' çocukların eğitim sorunlarına dikkat çekildi.

Konyaaltı Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla ortaöğretim öğrencilerini HayatPark'ta ağırladı. Görme engelli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı toplantıda, eğitimin tüm insanlar için temel bir hak olduğu vurgulandı. Birçok kurum, dernek ve siyasi ismin yer aldığı toplantıda, eğitim kurumlarının fiziki koşullarının engelli öğrencilerin kullanımına uygun yapılması gerektiğine belirtildi.

“Ulusal çapta seferberlik”

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, eğitimde fırsat eşitliğinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ulusal çapta bir seferberlik ile gerek görme engelli öğrenciler gerekse de diğer tüm engelli grubu öğrencileri için daha nitelikli bir eğitimin sağlanabileceğini belirten Bostan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin bu anlayış için önayak olduğunu aktardı. Bostan, “Nitelikli eğitim için tüm sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmeli. Böylece yasal düzenlemeler için çaba göstererek olumlu sonuçlar alabiliriz” dedi.