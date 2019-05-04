Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da hizmet veren çeşitli kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle oluşturduğu ‘Engelsiz Hizmet Komisyonu' toplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkez'inde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, ilgili daire müdürleri, kamu kurumları ve engelli STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Engelliler Haftası programının belirlenmesi, komisyon kararlarının değerlendirilmesi ve komisyon üyelerinin talepleri ele alındı. Engelli bireylerin yaşadığı problemler tek tek ele alınarak çözümü konusunda fikir alışverişi yapıldı.

“Kendimize görev edineceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine yeni başladığını ifade eden Güven Ulutekin, “Özellikle Sosyal Hizmetler bölümünde göreve başlamak bana gurur verdi. İlk olarak şunu söyleyebilirim, yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermem. Gazipaşa'dan Kaş'a dokunmadığımız kişi, girmediğimiz hane kalmayacak. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarımız olacak. Bizlere gelen tüm projeleri, fikirleri değerlendirmeyi kendimize görev edineceğiz. Sizlerle birlikte üreten bir Antalya oluşturmayı düşünüyoruz. Muhtaç olan değil üreten, toplumda statüsü ve yeri olan bireyler oluşturmak için çalışacağız. Engelliler Haftası'nda da bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Özel Bireyler Şenliği

Toplantıda 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Engelliler Haftası programı da ele alındı. Hafta kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Temsili Askerlik Töreni ve Özel Bireyler Şenliği düzenlenmesi de kararlaştırıldı.