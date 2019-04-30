Engelsiz Kafe 4 yaşında

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, 4'üncü yaşını kutladı. Kutlamalarda özel çocuklar aileleri, Vakıf ve Engelsiz kafe çalışanlarıyla birlikte pasta kesti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı 8 dönümlük bir alanda hizmete açtığı Engelsiz Kafe 4'üncü yaşını kutladı. Özel çocukların çeşitli eğitimler aldığı, akranlarıyla aynı ortamı paylaştığı Engelsiz Kafe'nin yaş günü kutlamasında Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'la birlikte çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı. Yaş günü kutlamasında konuşmaların ardından özel çocuklar aileleri, Vakıf ve Engelsiz kafe çalışanlarıyla birlikte pasta keserken, kutlamalar İlke Türkdoğan dinletisiyle sona erdi.

“Benim hayalimdi”

Engelsiz Kafe'nin kuruluşundan itibaren sürecin bir parçası olan özel çocuk annesi Tansu Konja, “Burası benim hayalimdi. Oğlumla beraber rahat edebildiğim bir kafenin hayalini kuruyordum. Ona da Engelsiz Kafe'de sahip oldum. Burada oğlumun serbestçe hareket etmesine izin verebiliyorum. Bana da bir mola gibi burası. Zihinsel olarak yorgunluğumu atabildiğim tek mekan” diye konuştu.

Hafif zihinsel engeli bulunan 22 yaşındaki oğlu Serdar'ın Engelsiz Kafe'de verilen eğitimlerle beraber kendisine olan güveni arttığını anlatan Konja, “Sahnede darbuka, gitar çalmayı seviyor. Artık şarkı söylemeye de başladı” dedi.

Engelsiz Kafe'de herkesin bir arada bulunması ve özgüvenin gelişmesi sayesinde oğlunun herhangi bir masaya gidip “Merhaba ben geldim. Adım Serdar. Nasılsın?” diye sorabildiğini anlatan anne Konja, “Serdar, Engelsiz Kafe sayesinde kendini toplumun içerisinde bir birey olarak kabul edebiliyor. Kabul gördüğünü hissediyor” dedi.

Özel gereksinimli Barbaros Furkan'ın annesi Emine Sıvış, Engelsiz Kafe'yle ilk açıldığı gün tanıştıklarını belirterek, “Burayı Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal özel çocuklarımıza tahsis etti. 4 yıl içinde nitelikli, çok güzel zamanlar geçirdik. Bize göre burası özel çocuklarımızın gereksinimi karşılayan Türkiye'deki tek yer” diye konuştu.