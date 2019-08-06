Engelsiz Kafe, Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği'ne devredildi

Sosyal sorumluluk projeleri ile insan hayatına dokunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Manavgat Belediyesi Engelsiz Kafe'yi, Manavgat Engelliler Derneği'ne devir etti.

Kent genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ile insan hayatına dokunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Manavgat Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Kafe'yi, Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği'ne devir etti. 2015 yılında Down sendromlu ve otizmli çocuklara istihdam sağlamanın yanı sıra tüm engelli vatandaşlara indirimli kafe hizmeti vermek amacıyla hayata geçirilen “Engelsiz Kafe”nin derneğe devredilmesi, tüm Manavgat halkınca takdirle karşılandı.

Derneğin kafeyi devir almasıyla birlikte geliri olmayan ve dar gelirli engelliler, ürettikleri gıda malzemeleri ve el emeği göz nuru eserlerini de kefede satarak aile ekonomilerine katkı sağlamış olacak. Kafede, engelli vatandaşlara yönelik özel olarak yapılan kafe düzeni ve fiyat listesi de bulunacak. Dernek tarafından işletilecek olan Engelsiz Kafe'nin geliri, dar gelirli engelli ailelerine, giyecek ve gıda yardımı olarak geri dönecek. Dernek Başkanı Selkan Erenoğlu, derneklerine devredilen kafenin, gönüllü üyelerle birlikte 300 kişiye katkı sağlayacağını ifade ederek, hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin Engelliler Derneği adına büyük bir şans olduğunu söyledi.

"Manavgat'ta engel kalmayacak"

Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği üyeleri artık günlük yaşantılarının daha kolay hale geldiğini belirterek, "Devredilen kafeden elde edeceğimiz gelir ile ihtiyaç sahibi dostlarımıza yardım eli uzatabileceğiz" ifadelerinde bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Manavgat'ta yaşayan bütün vatandaşların kent yaşamına dahil olması gerektiğini ve bütün insanların engelleri el ele vererek aşabileceğini söyledi. Sözen, “Bizler her zaman özel dostlarımızın istek ve ihtiyaçlarını onların hayatını kolaylaştıracak şekilde planlıyoruz. İnancımız odur ki, en büyük engel bedenlerde değil, gönüllerde ve zihinlerdedir. Manavgat Engelliler Derneği'mize devir ettiğimiz kafemiz, birçok insanımızın hayatına dokunacak. Sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiğimiz projelerimiz, Manavgat'ımızda bütün engeller aşılana kadar hız kesmeden devam edecektir” dedi.