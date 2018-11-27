Engelsiz Kafe'de Öğretmenler günün kutlaması

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hem kendi eğitmenlerinin gününü kutladı hem de Cumhuriyet Kadınları Derneği Muratpaşa Şubesi'nin kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Kafe, 24 Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Engelsiz Kafe ilk olarak kendi eğitmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal adına Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, Engelsiz Kafe eğitmenler Özlem Öztür, Özlem Yamak ve Özcan Demir'e teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yardımcısı Cephaneci, Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için çalışan eğitmenlerin de çok özel olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Muratpaşa Şubesi de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de kutladı. Yoğun bir katılımını olduğu kutlamalarda Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarından oluşan ritm grubu da küçük bir konser verdi. Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verilen etkinlikte konuşan Kotan, “Bu anlamlı günde öncelikle bu imkanları sağlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Uysal'ın ve onun önderliğinde bizlerin yine aynı heyecan ve aynı özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek eğitmenlerimiz, özel çocuklarımız ve ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.